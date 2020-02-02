Страны G7 решили провести конференцию по новому коронавирусу

Страны группы G7 запланировали обсудить общие меры для преодоления вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Шпан сообщил, что обговорил ситуацию со своим американским коллегой, они договорились о проведении телеконференции с участием министров всех стран G7, передает ТАСС.
«Если страна будет в одиночку принимать меры, то это ни к чему не приведет, тем более в Европе», – сказал Шпан.
Коронавирусом нового типа 2019-nCoV заражено более 14 тыс. человек, умерли 304 человека, зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.
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