Brexit: ни один из вопросов в отношениях с ЕС так и не решен

Громко заявленная, но уже и успевшая протухнуть международная новость: 31 января в 23:00 Великобритания официально покинула Европейский союз. Развод состоялся спустя 3,5 года после референдума. После долгих консультаций и переговоров в Брюсселе, противостояний в парламенте и даже внеочередных выборов Борис Джонсон вывел Великобританию в свободное плавание. Правда, Шотландия и Северная Ирландия такой свободе не рады и решительно хотят вернуться в ЕС, пусть даже без Лондона. Что будет дальше, не знает никто. Известно лишь, что Британия начинает параллельные переговоры на два фронта — о новом формате отношений с США и Евросоюзом. Срок — до конца года. Каковы туманные перспективах Туманного Альбиона?

Граница между Ирландией и Великобританией — лучшая иллюстрация связанных с Brexit проблем. Сейчас она полностью прозрачна: без пошлин и таможенного досмотра перемещаются товары, для граждан Евросоюза и Великобритании действует безвизовый режим.

Сейчас никакой границы здесь фактически нет. Единственное отличие — на территории Северной Ирландии – мили. Мы въезжаем в Ирландию, и здесь уже ограничения скорости — в километрах. Что будет здесь дальше, зависит от того, о чем договорятся Лондон и Брюссель.

Больше всего в Северной Ирландии боятся возобновления конфликта между протестантами-роялистами, которые выступают за Соединенное королевство и католиками-республиканцами, которые жаждут воссоединения Ирландии. До сих пор в Белфасте — столице этого региона — проходит огромная стена. Она разделяет настроенные враждебно друг к другу общины.

Конфликт продолжался почти 30 лет, унес свыше 3 тысяч жизней. Одним из условий примирения было обязательство сохранить ирландскую границу прозрачной. Brexit поставил под угрозу этот мирный процесс.

"Если вы поставите на эту границу сотрудников таможни, которые будут проверять у людей документы и досматривать грузы, то не исключено, что кто-то решит их атаковать. Как вы их будете защищать? Поставите рядом с ними полицейских. А если кто-то нападет на полицейских, то кому их защищать? Придется отправлять солдат. Значит, британские военные опять придут сюда, в эту часть Ирландии. И тогда здесь наверняка возникнут серьезные проблемы", — считает Дамиен Мак Шиннити, координатор группы "Приграничные общины против Brexit".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в день Brexit примерял на себя гоночный болид. В этом году некое ускорение ему и в самом деле понадобится, если он собрался всего лишь за 11 месяцев заключить с Евросоюзом новый полномасштабный договор. Отказ от общеевропейских регулировок и директив, например, в сфере финансов, к чему стремится Лондон, будет встречен Евросоюзом в штыки.

"Евросоюзу вряд ли понравится, если Великобритания, например, не будет соблюдать общеевропейские стандарты в сфере охраны окружающей среды и менять свой подход к защите социальных прав. На континенте будут против того, чтоб британское правительство оказывало государственную поддержку своим компаниям в конкурентных отраслях", — отметила Джилл Раттер, программный директор Института правительства.

Ничего хорошего от переговоров с Брюсселем не ждут даже торжествующие сегодня сторонники Brexit. Хотя это их не смущает. "Они нам устроят тяжелое время, чтобы поквитаться за наш выход. Все, конечно, непросто, возможна неразбериха, но даже так нам будет лучше", — уверены они.

Провал на переговорах приведет к тому, что Великобритания будет вынуждена торговать с Евросоюзом по правилам ВТО: с пошлинами и таможенными барьерами, огромными убытками и возможным закрытием границы в Северной Ирландии. Один из самых авторитетных британских политологов — Джон Кертис — считает, что, учитывая общие риски, Брюссель и Лондон к концу года все-таки подпишут рамочный договор, отложив на потом согласование деталей.

"Соглашение о свободной торговле, скорее всего, будет включать в себя пояснения, что в ближайшие год-два мы будем действовать по такому плану, но окончательный вариант еще предстоит доработать специалистам", — сообщил Джон Кертис, профессор политологии Университета Стартклайда.

Пока очевидный результат Brexit заключается в том, что Европейский Союз стал меньше одну страну, причем весьма влиятельную. Но вопрос, какую цену за свой выход теперь заплатит сама Великобритания?

О праве на самоопределение настойчиво заявляет входящая в Соединенное Королевство Шотландия, которая в 2016 году голосовала против выхода из ЕС. Здесь уже отказались снимать флаг Евросоюза со здания шотландского парламента, несмотря на состоявшийся Brexit.

На референдуме в 2014 году шотландцы проголосовали против того, чтобы выходить из состава Великобритании, но Brexit придал сторонникам независимости новые силы.

Данные социологического опроса, проведенного недавно британской компанией Yougov, показали, что за независимость готово проголосовать больше половины населения Шотландии: 51%.

"Шотландия проголосовала против выхода из Евросоюза. Это британцы хотят нас оттуда вывести. А мы не хотим. Мне нравится быть европейцем. Вы понимаете, что когда я говорю "британцы", я имею в виду англичан", — говорит один из шотландцев.

Такого поворота событий в Лондоне сейчас не могут допустить. Британскому правительству есть что терять в Шотландии. Например, стратегически важную базу подводных лодок с ядерным оружием на борту в местечке Фаслейн, недалеко от Глазго. Шотландские националисты уже давно призывают ее закрыть.

Рядом со стратегическим объектом находится старейший в мире лагерь пацифистов — он существует здесь уже 37 лет. Его обитатели, естественно, выступают за независимость Шотландии.

"Мы не голосовали за Борис Джонсона и его консерваторов и не собираемся расплачиваться за последствия его борьбы с Евросоюзом. Люди будут голодать и умирать, а он продолжит кормить своих банкиров. Мы в Шотландии этого не хотим", — говорят местные жители.

Борис Джонсон недавно отказал шотландскому парламенту в праве провести еще один референдум. Но правящая здесь Национальная партия Шотландии не намерена отказываться от своих планов.

"Борис Джонсон отвергает демократию, и мы призовем его к ответу. Я уверен, что, пользуясь поддержкой шотландцев, мы в итоге проведем референдум. Шотландия станет независимой и будет членом Европейского Союза", — считает Иен Блэкфорд, лидер фракции шотландской Национальной партии в парламенте Великобритании.

Не рады Brexit и в Гибралтаре. Этот осколок британской империи, возвышающийся над южным побережьем Испании, — предмет давних и жестких споров между Мадридом и Лондоном. 96% здесь голосовали против выхода Великобритании из ЕС.

"Нам нечего праздновать. Наоборот, для нас это — день большого огорчения. Много людей в Гибралтаре хотели, остаться в Евросоюзе, и почти 17 миллионов британцев проголосовали так же", — отметил Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара.

Brexit уже дался британцам нелегко — три с половиной года неопределенности и политической лихорадки привели к тому, что когда хоть какое-то решение было найдено, большинство здесь вздохнуло с облегчением.

К тому же де-факто ничего пока не меняется: границы открыты, и даже для бизнеса до конца года прежние условия сохраняются. Но это всего лишь пауза. Кроме того что Великобритания с 1 февраля не прекратила свое участие в работе общеевропейских структур, ни один из вопросов в отношениях с Европой так и не решен. В Лондоне выход из Евросоюза отпраздновали, но что такое Brexit, здесь пока еще не знают.

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"Вести недели"

Источник: Вести

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