После Лондона на прохожих напали в Генте: есть раненые

После Лондона на прохожих напали в Генте: есть раненые

02.02.2020, 20:42, Новости дня

В городе Гент на западе Бельгии неизвестный злоумышленник напал с ножом на прохожих. Пострадали два человека: один был ранен в живот, второй — в руку. Преступника задержали, передает ТАСС.

ЧП произошло в воскресенье, 2 февраля, в центре Гента. Неподалеку от места нападения дежурил полицейский патруль, поэтому стражи правопорядка сразу открыли огонь по преступнику. Он был ранен в руку, после чего задержан. О состоянии пострадавших прохожих пока ничего не сообщается.

Ранее в воскресенье мужчина напал на людей с ножом в районе Стретем на юге Лондона. Он успел нанести ранения двум прохожим. Нападавшего застрелил полицейские. В Скотланд Ярде уже заявили, что это теракт.

Источник: Вести



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