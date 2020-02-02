После Лондона на прохожих напали в Генте: есть раненые

В городе Гент на западе Бельгии неизвестный злоумышленник напал с ножом на прохожих. Пострадали два человека: один был ранен в живот, второй — в руку. Преступника задержали, передает ТАСС.
ЧП произошло в воскресенье, 2 февраля, в центре Гента. Неподалеку от места нападения дежурил полицейский патруль, поэтому стражи правопорядка сразу открыли огонь по преступнику. Он был ранен в руку, после чего задержан. О состоянии пострадавших прохожих пока ничего не сообщается.
Ранее в воскресенье мужчина напал на людей с ножом в районе Стретем на юге Лондона. Он успел нанести ранения двум прохожим. Нападавшего застрелил полицейские. В Скотланд Ярде уже заявили, что это теракт.
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