У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностирован рак

Диагноз "рак груди" генеральному директору телеканала "Дождь" Наталье Синдеевой поставили в декабре 2019 года. Об этом она рассказала в программе "Синдеева" журналистке Екатерине Гордеевой.
Синдеева считает, что о болезни нужно говорить, это поможет решить часть проблем как психологических, так и практических. Но ей самой было тяжело даже произнести слово "рак" в первое время. И с раком она предпочитает не бороться. Женщина приняла его внутрь себя, чтобы разобраться.
Журналистки также обсудили табуированность темы онкологии в российском обществе, особенности отечественной медицины и вопросы поддержки людей, столкнувшихся с этой болезнью.
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