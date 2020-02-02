«Ключевая проблема – питание». Малюська рассказал о визите в учреждения исполнения наказаний в Бердичеве

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил 2 февраля в Facebook, что без предупреждения проверил колонию №70 и исправительный центр №108, которые находятся в Бердичеве Житомирской области.

«Общее впечатление. В отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше. В подсобном хозяйстве колонии – куры, перепела и даже нутрии. Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил – к соцсетям или порнофильмам доступа не было)», – написал он.

Министр считает, что «ключевая проблема – питание».

«На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют и питаются своим», – отметил Малюська.

По его словам, условия пребывания осужденных пожизненно – «удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут».

Перевірка без попередження у неділю вже стала традицією.На цей раз це Бердичів та відвідини колонії №70 і виправного… Posted by Denis Malyuska on Pühapäev, 2. veebruar 2020

19 января Малюська нанес визит в Лукьяновское СИЗО Киева. Он увидел там проблемы с распределением людей и сыростью в помещениях.

26 января министр отчитался о визите в СИЗО Одессы. Он выразил мнение, что там «крайне много людей», которых не было смысла отправлять под арест.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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