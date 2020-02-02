“Возможно, мы будет первыми”. Нетаньяху поручил разработать вакцину от китайского коронавируса

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил ученым разработать вакцину от коронавируса 2019-nCoV. Как сообщается на сайте главы израильского правительства, об этом он заявил 2 февраля по итогам совещания, посвященного борьбе с распространением вирусной инфекции.
“Я поручил Институту биологии и министерству здравоохранения разработать вакцину против вируса. Вполне возможно, если мы будем работать достаточно быстро, с соответствующим бюджетом и талантливыми людьми, государство Израиль будет первым в мире”, – сказал он.
Нетаньяху также сообщил, что Израиль временно закрыл границу для граждан, прибывающих из Китая, и разработал меры по изоляции инфицированных.
“Наша главная цель – отложить прибытие вируса в Израиль. Я говорю отложить, потому что его приход неизбежен”, – считает израильский премьер.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на 2 февраля, подтверждены 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом более чем в 20 странах мира, в том числе 305 – с летальных исходом.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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