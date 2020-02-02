Допинг-скандалы: Олимпиада будет very special

27 января 11-кратная чемпионка мира по гребле Лоренс Венсан-Лапуант из Канады прыгала от счастья, как зайчик. Это потому, что Международная федерация каноэ после полугодового разбирательства из-за положительной допинг-пробы вынесла оправдательное решение. Двухлетний запрет на участие в соревнованиях отменен, и любимица Канады поедет на летнюю Олимпиаду в Токио.

Решающим аргументом в пользу Лоренс оказалась ее любовная связь с футболистом, который принимал запрещенные вещества, и адвокату каноистки удалось доказать, что допинг попал в ее организм "в результате обильного обмена жидкостями" с парнем во время интимного контакта накануне сдачи пробы. Для спортивного мира это было потрясение. Вот, например, реакция от американского FOX Sports: "Невероятно! Чемпионка мира выигрывает допинговое дело, возложив вину за допинг на флюиды своего бойфренда".

Так или иначе, с парнем-футболистом Лоренс рассталась, обвинив его в предательстве, зато полугодовая допинговая тяжба закончилось оправданием. Я ни в коей мере не хочу ставить под сомнение этот вердикт. Поздравляем Лоренс! Мы — как раз за скрупулезность и справедливость в разборе допинговых споров.

Другой пример на эту тему. Недавно возникла непонятная ситуация с допинг-пробой выдающегося британского бегуна, уроженца Сомали, четырехкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира и Европы Мохаммеда Фара. Чтобы понимать уровень популярности в Британии этого спортсмена, достаточно вспомнить, как проходили забеги Мо Фара на дистанции 5000 метров и 10 000 метров на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Стадион ревел так, что впервые в истории Олимпийских игр оба фотофиниша оказались смазаны. Камеру фотофиниша заставил вибрировать шум в 140 децибел, что равно звуку при взлете реактивного самолета у края взлетно-посадочной полосы, — возможна контузия.

Зато сейчас британское Антидопинговое агентство UKAD очень тихо отреагировало на запрос о допинг-пробах Мохаммеда Фары, который поступил из США. Мол, извините, мы вам их не выдадим, поскольку опасаемся, что вы их испортите и в будущем их нельзя будет проверить. Но проверить-то эти пробы в США захотели именно сейчас, а не когда-то в будущем.

Ведь именно сейчас Антидопинговое агентство Соединенных Штатов ведет расследование против тренера Мохаммеда Фары Альберто Саласара. Он отстранен от работы, поскольку распространял среди своих учеников запрещенные вещества, а как раз с 2011-го по 2017 годы у него тренировался и Фара. Но, извините, с Темзы выдачи нет. И вопрос закрыт.

Это — культура. Культура поведения, когда правдой или неправдой свои оказываются в плюсе. Та же тема — норвежские лыжники-астматики и американские спортсмены, принимающие допинг по врачебным рецептам из-за медицинских показаний.

Мы говорим об актуальной культуре, складывающейся в подходах к спортивным состязаниям. Крайне интересна в этой связи предстоящая летом Олимпиада в Токио, где российским спортсменам запрещено выступать как российским. Но зато в женских видах можно ожидать триумфа трансгендеров. Если кто еще не знает, трансгендеры — это мужчины, которые решили стать женщинами без хирургической операции по смене пола. Тех называют транссексуалами. А эти — трансгендеры.

В обтягивающих плавках они, конечно, выглядят не как женщины, но Олимпийский комитет принял недавно такие правила, которые определяют пол не по первичным половым признакам, а по уровню мужского гормона в крови — тестостерона. То есть если вы мужчина и решили выходить на спортивную арену через женскую раздевалку, то будьте добры уколами понизьте себе тестостерон — — и добро пожаловать на пьедестал. Это не шутка. Это новые олимпийские правила для Олимпиады в Токио, принятые под давлением меньшинств. Вот как их разъясняет январский журнал American Thinker ("Американский мыслитель"): "МОК допускает до соревнований самоопределившихся женщин, если их уровень тестостерона не превышает 10 наномоль на литр в течение года. Уровень тестостерона у мужчин колеблется от 7,7 до 29,4 нм/л против 0,12 до 1,77 нм/л у женщин. По этим правилам даже мужчины с гормональными ограничениями будут иметь над женщинами пятикратное преимущество".

Пока новые олимпийские правила обкатывают в международных соревнованиях. Так, на последних Тихоокеанских играх в соревнованиях по тяжелой атлетике победил биологический мужчина по фамилии Хаббард, который представляется женским именем Лаурель. Выступает в категории свыше 87 килограмм за Новую Зеландию. Взятый вес по сумме двух упражнений — 268 килограмм. Золотая медаль и высшая ступень пьедестала почета. Игры проходили в Самоа. Две спортсменки — женщины по рождению — обе из Самоа — заняли второе и третье места. Они — тоже на пьедестале почета. Не радостные. Потупившись, отвернулись в разные стороны, словно им самим неловко и это золото их слепит.

Ранее мы уже рассказывали о канадском парне-велосипедисте, который решил соревноваться на треке с дамами, взяв себе библейское имя Рахиль или по-английски Рэйчел. Рэйчел Маккиннон. Осенью, выступая в Манчестере, Рэйчел Маккиннон опять стала чемпионкой мира в спринте на 200 метров. Уже во второй раз.

Американка Дон Орвик, которой досталось серебро, в знак несогласия демонстративно заложила левую руку за спину вместо того, чтобы приобнять победительницу. Таких примеров сколько угодно. Американка Сиси Тельфер — тоже трансгендерная женщина, родившаяся мужчиной. Недавно выиграла забег на дистанции 400 метров во втором дивизионе Национальной университетской спортивной ассоциации.

К новым правилам уже подтягивается и школьный спорт, где выращивают смену нынешним чемпионкам. Вот, например две школьницы из штата Коннектикут, родившиеся мальчиками, но как трансгендеры победили на стометровке среди девочек. Первое место — у Терри Миллер — 11,72, второе — у Андрайи Йервуд. Кстати, всего год назад Андрайа соревновалась с юношами.

Вы только не подумайте. Мы сейчас рассказываем не об экзотике, а о новых олимпийских правилах, что приняты для Олимпиады в Токио в июне этого года. Кстати, на церемонии открытия этой Олимпиады появится и искусственная девочка-певица Хасуне Мику.

О ней мы уж рассказывали. Она — кумир так называемых "травоядных мужчин", тех, кого среди японского сильного пола уже большинство, тех, кто отношения с реальными женщинами не тянут.

Впрочем, это все лишь культурный контекст борьбы наших спортивных функционеров за права наших олимпийцев. В Токио не будет российского флага, не будет звучать российский гимн. Наши действующие чемпионы и молодые амбициозные атлеты лишены права выступать в составе сборной РФ решением МОК под предлогом борьбы с допингом. Мы рассказывали об этой несправедливости уже тысячу раз, а новый вице-премьер Дмитрий Чернышенко — в его зоне ответственности и спорт — полон решимости.

"Мы, конечно, должны защитить интересы наших спортсменов, особенно ввиду того, что у нас Олимпийские игры в Токио. И здесь совсем нет времени на раскачку", — сообщил он.

Да, так, но и сумасшедшего дома, как видим, в современном спорте много. Несправедливость, впрочем, видна не только из Москвы. Мне лично понравилась аналогия, которую проводит один из самых авторитетных в мире спортивных маркетологов, англичанин Джон Тиббс.

Вспоминая свою школу-интернат, Джон описывает случай ночного рейда мальчиков из одного корпуса в другой, когда они представляли себя индейцами. В карцер посадили всех: и зачинщиков, и тех, кто отказался участвовать в шалости. А потом всем — принудительные работы по уборке стройплощадки на выходные. С тех пор коллективное наказание для Джона Тиббса стало символом несправедливости.

"Россия — это глобальная спортивная супердержава с миллионами талантливых молодых атлетов, которые надеются и мечтают о высшем призе, а именно олимпийском золоте. Запретить этим атлетам выступать в Токио (а может, и в Париже в 2024 году), не дать им даже увидеть на тех играх своих национальных героев — ролевых моделей, по которым они строят свою жизнь, — что бы это значило? Это значит потушить огонь амбициозной надежды для целого поколения. И ведь никто из этих молодых мужчин и женщин не был ни устроителем, ни соучастником подмен и манипуляций с анализами в Сочи или в Москве. Эти молодые люди невиновны, они — луч надежды, указующей на лучшее будущее", — уверен Тиббс.

И далее — уже за то, чтобы завоеванные на предстоящей Олимпиаде медали не были обесценены отсутствием конкуренции: "Все "эмпирические" данные, то есть услышанные своими ушами и увиденные своими глазами свидетельства, говорят о том, что на токийской 2020 года и парижской 2024 года олимпиадах все очень хотят этого: чтобы чистым и невинным элитным спортсменам из РФ дали посостязаться. Это позволит сохранить само определение совершенства среди своего поколения — коренную олимпийскую ценность. Это будет гарантией: на этих Играх не будет пустых или неполноценных побед".

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"Вести недели"

Источник: Вести

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