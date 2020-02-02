Террорист устроил резню на юге Лондона и был убит

Двое человек были ранены.

На юге Лондона вооружённый ножом житель устроил резню. Два человека получили ранения. Инцидент произошёл в районе Стретэм. Ранившего прохожих преступника застрелили полицейские. Правоохранительные органы расценивают случившееся как теракт.

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