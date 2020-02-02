Киркоров и Ревва спели «Алкоголичку» на дне рождения 6-летней миллионерши

Шестилетняя российская YouTube-блогерша Настя Радзинская (более известная как Like Nastya), которую Forbes в 2019 году включил в тройку богатейших в мире, отпраздновала день рождения с народным артистом России Филиппом Киркоровым и шоуменом Александром Реввой (как певец выступает под псевдонимом Артур Пирожков).

Видео с мероприятия опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На одном из видно запечатлено, как Ревва вызывает Радзинскую на сцену, пока Киркоровисполняет композицию «Стеснение пропало».

На кадрах следующей записи видно, как Ревва поет песню «Алкоголичка», в то время как дети танцуют на сцене. Также на заднем плане танцует отец юной интернет-блогерши из Краснодара.

В подписи к публикации семья Радзинских поблагодарила артистов за выступление, а также детей звезд российского шоу-бизнеса, присутствовавших на дне рождения. Помимо детей короля отечественной поп-сцены Аллы-Виктории и Мартина, в празднике приняли участие дети Игоря Николаева и Кристины Орбакайте.

Николаев также опубликовал видео с праздника на своей странице в Instagram. В одном из роликов Радзинская пела композицию «Тебя поздравит Настя!» на музыку и слова Николаева.

На другом видео Артур Пирожков подошел к дочери композитора Веронике, когда пел песню «Чика», героиню которой зовут Вероника.

Судя по геотегам, праздничное мероприятие прошло в городе Майами в США, а его организацией занималось агентство Киркорова.

В конце 2019 года журнал Forbes опубликовал список наиболее высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Радзинская расположилась в этом рейтинге на третьей строчке. Издание оценило годовой доход девочки в $18 миллионов долларов (1,1 млрд рублей). Сейчас на семь YouTube-каналов россиянки, основным из которых является LikeNastya, подписаны более 107 миллионов интернет-пользователей, а ее видео набрали 42 млрд просмотров.

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