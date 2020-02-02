Представитель певицы МакSим опровергла тяжелое состояние артистки

Певица МакSим (Марина Абросимова) находится на плановом обследовании в одной из клиник, сообщения в СМИ о ее тяжелом состоянии преувеличены, сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
В комментарии РИА «Новости» Соколова уточнила, что информация об «адских болях» Абросимовой преувеличена.
«Никто ее не госпитализировал, это плановое обследование. Она обратилась за помощью, легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься сейчас гастрольной деятельностью, полностью отключиться и сосредоточиться на лечении и реабилитации», – отметила она.
Ранее в СМИ сообщали, что якобы Абросимову госпитализировали в тяжелом состоянии из-за сильных болей.
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