Представитель певицы МакSим опровергла тяжелое состояние артистки

Певица МакSим (Марина Абросимова) находится на плановом обследовании в одной из клиник, сообщения в СМИ о ее тяжелом состоянии преувеличены, сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

В комментарии РИА «Новости» Соколова уточнила, что информация об «адских болях» Абросимовой преувеличена.

«Никто ее не госпитализировал, это плановое обследование. Она обратилась за помощью, легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься сейчас гастрольной деятельностью, полностью отключиться и сосредоточиться на лечении и реабилитации», – отметила она.

Ранее в СМИ сообщали, что якобы Абросимову госпитализировали в тяжелом состоянии из-за сильных болей.

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