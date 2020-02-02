ЦСКА разобрался с «Куньлунем»

В Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между пекинским "Куньлунем" и ЦСКА. Армейцы, выступавшие в роли гостей, одержали победу с результатом 3:0.
Матч должен был пройти в Пекине, но в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае, был перенесен в Москву. "Куньлунь" не смог выстоять против обладателя Куька Гагарина и лидера КХЛ. Номинальных хозяев хватило только на первый период.
На 25 минуте Марио Кемпе вывел армейцев вперед. Через 12 минут Максим Шалунов забросил вторую шайбу. В третьем периоде Михаил Григоренко установил окончательный счет – 3:0.
ЦСКА набрал 84 очка и уверенно лидирует в Западной конференции и всей лиге. "Куньлунь" набрал 57 очков и занимает седьмое место на Востоке.
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