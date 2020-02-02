Киселёв прокомментировал скандальную «вирусную» карикатуру

В Китае кроме погибших людей коронавирус уже нанес и огромный урон экономике страны. Лишь по приблизительным оценкам, которые приводит американский телеканал CNN, финансовые потери составляют порядка 60 миллиардов долларов, а экономический рост пока снизился на два пункта.

Тем не менее это – скорее — результат чрезмерно раздутой реакции мира на то, что происходит в Китае. А заинтересованы именно в такой реакции прежде всего США, которые ведут с КНР ожесточенную торговую войну. Коронавирус и преувеличенный страх — американские союзники.

И вправду, если счет жертв китайского коронавируса в Китае идет на сотни, то бушующий прямо сейчас в США американский грипп унес с октября прошлого года уже минимум десять тысяч жизней, а может быть, и двадцать пять тысяч. Таковы официальные американские данные федерального агентства CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США). Такой разброс — от десяти тысяч жертв американского гриппа до двадцати пяти тысяч агентство объясняет с подкупающей простотой.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний не располагают данными о точном количестве заболевших гриппом и пострадавших от него, поскольку в большинстве районов Соединенных Штатов подобного рода статистика не ведется. Однако эти оценочные данные получаются в результате использования математической модели, основанной на имеющихся данных относительно количества лабораторно подтвержденных госпитализаций", — говорится в сообщении агентства.

Это означает, что в Америке сейчас считают умерших от своего гриппа с точностью до десятков тысяч — с оценочным разбросом от десяти тысяч до 25 тысяч. Зато в США каждый китаец — на учете, как, впрочем, и в самом Китае, но при этом каждый умерший от вируса китаец куда страшнее для мира, чем тысячи умерших от гриппа американцев. Иначе почему лишь о китайцах вообще сейчас идет речь? И почему именно Китай и китайцев сейчас демонизируют так, как еще никогда, превращая прямо-таки в мировое пугало?

А ведь именно Китай сейчас, демонстрируя беспрецедентную открытость, мало кому доступную организованность и немыслимую скорость, ведет битву в эпицентре заражения и по всей своей территории, сдерживая распространение инфекции по всему миру. Борьба заслуживает солидарности и самой высокой оценки. И закономерно, что президент Путин направил лидеру Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки, о чем и сообщает кремлевская пресс-служба: "Глава российского государства выразил уверенность, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее — минимизирован. Президент РФ выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь и сообщил, что российские компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами в целях скорейшего преодоления этой общей угрозы".

Такая поддержка особенно ценна на фоне того, с чем сталкивается Китай на Западе. Чего стоит хотя бы карикатура на китайский флаг, появившаяся в датской газете Jyllands-Posten, где вместо золотых звезд на красном фоне — желтые символы коронавируса. Цинично. Главный редактор Якоб Нибро извиняться отказался. "Мы не можем извиниться за то, что не считаем неправильным. У нас нет намерения унизить или насмехаться, мы не думаем, что это происходит из-за рисунка", — сказал он.

Не думаю, что если бы, не дай Бог, что-либо грустное приключилось в Дании, а кто-то стал бы при этом трагедию как карикатуру проецировать на датский флаг, то датчанам было бы приятно.

Текст:

"Вести недели"

Источник: Вести

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