Разработан роботизированный Человек-паук для кампуса «Мстителей» Диснейленда

Разработан роботизированный Человек-паук для кампуса «Мстителей» Диснейленда

02.02.2020, 20:30, Разное

Инженера World Engineering Brigade (WEB) разработали роботизированного Человека-Паука специально для одного из кампусов Диснейленда. Об этом рассказали представители Disney Parks в микроблоге Twitter.
Грядущим летом посетителям парка развлечений в штате Калифорния (США) удастся увидеть Человека-паука, пролетающего над аттракционами. В Сети уже появилось видео с запуском робота посредством механизмов, а также выполнением им различных воздушных трюков. Сообщается, что конструкция удерживается тросами. Робот будет наряжен в специальный костюм, разрабатываемый согласно проекту руководителя отдела по визуальному развитию Marvel Райана Майнердинга.

Кроме нового аттракциона на территории Диснейленда, здесь может появиться и закусочная Pym Test Kitchen – открытие также должно состояться в текущем году. Посетители смогут попробовать различные миниатюрные продукты питания, а в соседнем здании расположится штаб-квартира Мстителей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Австралийский автогонщик Дин Канто угодил в аварию во время квалификационной гонки на австралийском турнире "12 часов Батерста". На одном из поворотов Lamborghini австралийца развернуло, после чего машина едва не улетела в толпу болельщиков. Авто Канто буквально взлетело после того, как на скорости подпрыгнуло после столкновения с покрышками, служившими в качестве барьера. Однако в данном ситуации […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика