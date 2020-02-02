Разработан роботизированный Человек-паук для кампуса «Мстителей» Диснейленда

Инженера World Engineering Brigade (WEB) разработали роботизированного Человека-Паука специально для одного из кампусов Диснейленда. Об этом рассказали представители Disney Parks в микроблоге Twitter.

Грядущим летом посетителям парка развлечений в штате Калифорния (США) удастся увидеть Человека-паука, пролетающего над аттракционами. В Сети уже появилось видео с запуском робота посредством механизмов, а также выполнением им различных воздушных трюков. Сообщается, что конструкция удерживается тросами. Робот будет наряжен в специальный костюм, разрабатываемый согласно проекту руководителя отдела по визуальному развитию Marvel Райана Майнердинга.

Кроме нового аттракциона на территории Диснейленда, здесь может появиться и закусочная Pym Test Kitchen – открытие также должно состояться в текущем году. Посетители смогут попробовать различные миниатюрные продукты питания, а в соседнем здании расположится штаб-квартира Мстителей.

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