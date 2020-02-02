Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высокую результативность и после матча 22 тура чемпионата Италии вышел на третье место в списке бомбардиров в истории футбола.
"Ювентус" в 22 туре играл против "Фиорентины" и выиграл со счетом 3:0. Роналду оформил дубль, и стал автором своих 721 и 722 голов в карьере. Благодаря этому он обошел легендарного немецкого бомбардира Герда Мюллера в бомбардирском списке и вышел на третье место в истории.
Теперь впереди Роналду только два бразильца – Ромарио, у которого 734 гола, и Пеле, имеющий на своем счету 767 забитых мячей.
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