Independent — в любви все средства хороши — в поисках второй половинки британец арендовал рекламный щит

30-летний житель Великобритании Марк Роф арендовал уличный рекламный плакат в надежде встретить любовь, пишет The Independent. На специально созданном сайте заявку на встречу с Марком подали уже несколько сотен девушек.



Twitter

Британец нашёл необычный способ привлечь к себе внимание в надежде найти вторую половинку, заплатив £425 за уличный рекламный щит, пишет The Independent.

30-летний специалист по маркетингу из Шефилда Марк Роф поместил на уличный плакат в британском Манчестере своё изображение, надпись под которым гласит: «Ты одинока? Встречайся с Марком. Возможно, это знак, которого ты ждала».

Кроме того, щит направляет всех заинтересовавшихся предложением на сайт с дополнительной информацией о Рофе. В частности, на сайте Марк разместил свои фотографии, короткую биографию и факты о себе: его рост 182 см, у него двое друзей, и он поцеловал больше трёх девушек.

Всем, кто заинтересован встречей с Марком, предлагается заполнить форму, раскрыть профили в социальных сетях, загрузить свою фотографию и оставить ему сообщение. На данный момент предложением заинтересовались несколько сотен девушек.

По словам молодого человека, он последним из группы друзей остался в одиночестве, что и сподвигло его на поиски второй половинки.

«Я уже некоторое время одинок, а многие из моих друзей женаты или состоят в длительных отношениях», — заявил Роф.

Британец отметил, что разочаровался в приложениях для знакомств, и он решил выделиться столь необычным способом, идея для которого возникла в разговоре с друзьями.

«Кто-то может подумать, что я сумасшедший, раз плачу £425 (за рекламу на плакате. — ИноТВ), но если я найду любовь, то это достаточно дёшево. Я пытался обставить всё в забавном свете и надеюсь, что не выгляжу полным неудачником», — приводит слова Марка The Independent.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В этом письме давайте посмотрим, как мешает ЗВ в отношениях. Это письмо длинное, но в нем подробно описан механизм, как и почему человек оплетается ЗВ, и как это ему мешает. Автор — в отношениях со сложным онегиным, и на каждом его пороге она злится на свою недостаточную значимость и пытается снизить его значимость с помощью […]