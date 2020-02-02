Американцам объяснили, чем страшен российский «Солнцепек»

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США, пишет американский журнал The National Interest.
Как пояснил в своей статье эксперт издания Майкл Пек, это оружие предназначено для прорыва особо укрепленных районов противника, то есть оно может лишить вражеские войска траншей, бункеров и даже городов. Он назвал "Солнцепек" оружием, "разрушительным как в физическом, так и в психологическом плане".
Автор отмечает, что российские огнеметные системы обеспечивают полное уничтожение обороны противника "одним залпом", тем самым "расчищая дорогу" для мотострелков и танков "Армата".
ТОС-1А "Солнцепек" был разработан в 2001 году на базе шасси танка Т-72. Комплекс предназначен для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника.
Ранее The National Interest перечислил пять самых смертоносных видов оружия, которыми обладал СССР, причем на первое место издание поставило легендарный автомат Калашникова.
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