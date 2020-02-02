France 24 — брексит временно закрыл доступ французских рыбаков в британские воды

Французскому рыболовному бизнесу угрожает потеря доступа к британским водам в проливе Ла-Манш после выхода Великобритании из ЕС, пишет France 24. При этом в ЕС предупреждают, что в случае введения ограничения на рыбную ловлю для европейских кораблей, могут запретить продажу рыбы из Великобритании на своей территории.
Рыболов Франк ле Дуссаль уже ощутил на себе последствия брексита. С пятницы ему запрещено ловить рыбу в водах Гернси, одного из островов в проливе Ла-Манш, в нескольких милях от побережья Нормандии, которое обеспечивает треть его улова.
ФРАНК ле ДУССАЛЬ, рыбак: Это подвергает опасности нашу профессию. Таким предприятиям, как наше, будет сложно туда пробиться.
Европейское соглашение, позволявшее им рыбачить в этих водах, истекло вместе с выходом Великобритании из ЕС. Предприниматели не смогут вести свой бизнес, как делали прежде, на протяжении переходного периода длиною в год. Французские власти осудили Гернси за излишнюю спешку. В Гернси заявили, что будут принимать решение по выдачи разрешений в каждом отдельном случае, что власти Франции называют несовершенным запретом для их судов.
Прежде европейские корабли имели право рыбачить в шести морских милях от британского побережья. Однако в отсутствие соглашения рыбакам из Франции и других европейских стран запрещается ловить рыбу ближе, чем в 200 морских милях от берега.
На северном побережье Франции опасаются, что европейские рыбаки, потеряв доступ к британским водам, станут вести свою деятельность в водах французских. Конкуренция может спровоцировать рост цен на рыбу.
Представитель компании JP Marée: Цены определённо возрастут. И это, безусловно, отразится на потребителях.
В ходе работы над новым торговым соглашением между Великобританией и ЕС, в Брюсселе предупреждают, что если Лондон введёт ограничения на рыбную ловлю для европейских кораблей, в Европе могут ответить запретом на продажу рыбы из Великобритании.
Дата выхода в эфир 01 февраля 2020 года.
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