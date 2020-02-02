В Архангельске запретили ранее согласованный пикет против изменений Конституции

В Архангельске запретили ранее согласованный пикет против изменений Конституции

02.02.2020, 20:28, Новости дня

Власти Архангельска отказали в проведении ранее согласованного пикета против изменения Конституции России.

Как сообщает «Новая газета», мэрия отозвала разрешение из-за движения «Стоп наркотик», которое возглавляет депутат городской думы от «Единой России» Сергей Пономарев. Это движение заявило, что 2 февраля проведет свою акцию в том месте, где планировался пикет. Однако, по словам очевидцев, в итоге никакой акции не было.

Пикет против изменений в Конституцию собирались провести активисты местного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Накануне в Петербурге прошли одиночные пикеты против внесения изменений в Конституцию России. Полиция задержала нескольких участников акции.

 

Изменения в Конституцию Путин предложил, выступая перед парламентом России 15 января 2020 года. Уже через пять дней был готов законопроект, который Госдума сразу приняла в первом чтении. Путин пообещал не подписывать закон, пока его не одобрят «общенародным голосованием», но что это будет за процедура, пока неясно.



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