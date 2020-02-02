Мужчина напал на прохожих с ножом в Лондоне. Его застрелила полиция

Неизвестный мужчина в пригороде Лондона ранил нескольких прохожих ножом, сообщает городская полиция. В ведомстве заявили, что полицейские застрелили нападавшего.

По данным полиции, нападавший успел ранить двоих человек в районе Сретэм, им оказывается помощь.

Власти квалифицировали инцидент как «связанный с терроризмом», но детали все еще выясняются. Личности нападавшего и раненых пока не раскрывается.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В этом письме давайте посмотрим, как мешает ЗВ в отношениях. Это письмо длинное, но в нем подробно описан механизм, как и почему человек оплетается ЗВ, и как это ему мешает. Автор — в отношениях со сложным онегиным, и на каждом его пороге она злится на свою недостаточную значимость и пытается снизить его значимость с помощью […]