Мужчина напал на прохожих с ножом в Лондоне. Его застрелила полиция

Мужчина напал на прохожих с ножом в Лондоне. Его застрелила полиция

02.02.2020, 20:28, Новости дня

Неизвестный мужчина в пригороде Лондона ранил нескольких прохожих ножом, сообщает городская полиция. В ведомстве заявили, что полицейские застрелили нападавшего.

 

По данным полиции, нападавший успел ранить двоих человек в районе Сретэм, им оказывается помощь.

Власти квалифицировали инцидент как «связанный с терроризмом», но детали все еще выясняются. Личности нападавшего и раненых пока не раскрывается.

 



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