Мужчина напал на прохожих с ножом в Лондоне. Его застрелила полиция

Неизвестный мужчина в пригороде Лондона ранил нескольких прохожих ножом, сообщает городская полиция. В ведомстве заявили, что полицейские застрелили нападавшего.
По данным полиции, нападавший успел ранить двоих человек в районе Сретэм, им оказывается помощь.
Власти квалифицировали инцидент как «связанный с терроризмом», но детали все еще выясняются. Личности нападавшего и раненых пока не раскрывается.
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