В Венеции эвакуировали 3,5 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

В воскресенье в Венеции из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали более 3,5 тыс. местных жителей, сообщают СМИ.
Бомбу весом 220 кг нашли на материковой части города, в районе обнаружения остановили движение всех видов транспорта, пишет Deutsche Welle.
К полудню дороги снова открыли для проезда, власти города сообщили, что бомбу успешно извлекли. Ее планируется обезвредить в открытом море.
В сентябре 2019 года в Чехии эвакуировали тысячи людей из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой, найденной при строительных работах.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В этом письме давайте посмотрим, как мешает ЗВ в отношениях. Это письмо длинное, но в нем подробно описан механизм, как и почему человек оплетается ЗВ, и как это ему мешает. Автор — в отношениях со сложным онегиным, и на каждом его пороге она злится на свою недостаточную значимость и пытается снизить его значимость с помощью […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 5 причин посмотреть сериал «Филатов» с Федором Бондарчуком / 1 февраля
- Мнение: Кто главный пенсионный мошенник в стране? / 16 декабря
- Гузеева бросила новорожденного сына и отправилась гулять с подругами / 17 декабря
- Мнение: Мигранты запрещают в Европе Новый год / 12 декабря
- Дмитрий Харатьян ради семьи отказался от актёрских амбиций / 26 января
- Повышенная тревожность является причиной супружеской измены-Психологи / 10 декабря
- Мнение: США были очень щедры / 5 января
- Сын Елизаветы Боярской Андрей Матвеев нарисовал отца в виде супермена / 10 января