В Венеции эвакуировали 3,5 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

В Венеции эвакуировали 3,5 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой

02.02.2020, 20:26, Новости дня

В воскресенье в Венеции из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали более 3,5 тыс. местных жителей, сообщают СМИ.

Бомбу весом 220 кг нашли на материковой части города, в районе обнаружения остановили движение всех видов транспорта, пишет Deutsche Welle.

К полудню дороги снова открыли для проезда, власти города сообщили, что бомбу успешно извлекли. Ее планируется обезвредить в открытом море.

В сентябре 2019 года в Чехии эвакуировали тысячи людей из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой, найденной при строительных работах.



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