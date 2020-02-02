Екатерина Климова показала себя «некрасивую» в 18-летнем возрасте

В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней.

Многие поклонники, глядя на Екатерину Климову, засомневаются, что когда-то она не могла назвать себя красавицей. Российская знаменитость 2 февраля опубликовала в личном Instagram-аккаунте изображение, продемонстрировав многочисленным поклонникам, как выглядела в 18 лет. «Густые волосы, брови вразлет и приятная улыбка», такой была внешность актрисы в то время.

В отдельных местах снимок порвали и смяли. По словам автора поста, в юношеские годы ей не нравился собственный внешний вид, в связи с чем она хотела избавиться от кадра, после чего выбросила его в мусорное ведро, но близкие сохранили фото, несмотря на все это. В дальнейшем Климова проводила всевозможные эксперименты над собой, но теперь намерена стремиться к индивидуальности и простоте. «Путь был долгим. Можно было поверить маме», — заявила она.

В комментариях подписчики назвали актрису одной из самых красивых на территории России, похвалив мать, за сохранение фотографии, после чего попросили знаменитость восстановить архивный снимок. «Сплошное очарование», — написал один из фолловеров, рассматривая кадр.

Екатерина Климова является не только актрисой. Она снимается в рекламных роликах, видеоклипах, также занимается озвучкой. На ее счету больше пяти десятков кинокартин. Из последних работ стоит отметить третий эпизод «По законам военного времени» и «1001 ночь или территория любви».

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