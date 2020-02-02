2 февраля 2020 года: день-палиндром

Воскресенье 2 февраля является уникальным днем, который выпадает один раз в столетие.

Это день-палиндром, зеркальная дата, которая читается одинаково как слева направо, так и справа налево – 02.02.2020.

При этом не важен региональный формат записи – день-месяц-год или месяц-день-год.

Кроме того, это палиндромный день календаря, то есть 33-й день с начала 2020 года, причем до конца года осталось 333 дня.

Это единственная дата-палиндром в 21-м веке. Мало кто из ныне живущих людей застанет следующий день-палиндром, который наступит через 101 года, 12 декабря 2121 года (12.12.2121).

Предыдущий день-палиндром был 909 лет назад, 11 ноября 1111 года (11.11.1111).

Слово «палиндром» происходит от греческого «палин», что означает «снова», «назад» и «дромос» – «бег». То есть оно буквально означает слово, которое «бежит назад на себя».

В русском языке палиндромами являются, например, такие слова, как «топот» или «шалаш». Есть даже известная фраза-палиндром: «А роза упала на лапу Азора».

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