Опубликовано видео задержания Кушиташвили в Москве

Опубликовано видео задержания Кушиташвили в Москве

02.02.2020, 20:12, Новости дня

Опубликована видеозапись задержания чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили с камер видеонаблюдения дома в Москве.

Кушиташвили и его приятель, согласно опубликованной Life.ru видеозаписи, зашли в дом в 1.27 мск.

Уже в 1.45 мск в здание зашли сотрудники Росгвардии, в 2.02 прибыло подкрепление, через несколько минут двое росгвардейцев вышли из здания. При этом у одного из правоохранителей была кровь на лице.

Позже из здания вывели спортсмена и его друга в наручниках.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Возбуждено уголовное дело. Дело Кушиташвили планируется рассматривать в военном суде, так как спортсмен является военнослужащим.

СМИ сообщали, что у Кушиташвили якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина.

Сам Кушиташвили свою вину не признает.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Опубликована видеозапись задержания чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили с камер видеонаблюдения дома в Москве. Кушиташвили и его приятель, согласно опубликованной Life.ru видеозаписи, зашли в дом в 1.27 мск. Уже в 1.45 мск в здание зашли сотрудники Росгвардии, в 2.02 прибыло подкрепление, через несколько минут двое росгвардейцев вышли из здания. При этом у одного из правоохранителей была […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика