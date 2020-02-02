Опубликовано видео задержания Кушиташвили в Москве

Опубликована видеозапись задержания чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили с камер видеонаблюдения дома в Москве.
Кушиташвили и его приятель, согласно опубликованной Life.ru видеозаписи, зашли в дом в 1.27 мск.
Уже в 1.45 мск в здание зашли сотрудники Росгвардии, в 2.02 прибыло подкрепление, через несколько минут двое росгвардейцев вышли из здания. При этом у одного из правоохранителей была кровь на лице.
Позже из здания вывели спортсмена и его друга в наручниках.
Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы. Возбуждено уголовное дело. Дело Кушиташвили планируется рассматривать в военном суде, так как спортсмен является военнослужащим.
СМИ сообщали, что у Кушиташвили якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина.
Сам Кушиташвили свою вину не признает.
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Последнее: Опубликована видеозапись задержания чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили с камер видеонаблюдения дома в Москве. Кушиташвили и его приятель, согласно опубликованной Life.ru видеозаписи, зашли в дом в 1.27 мск. Уже в 1.45 мск в здание зашли сотрудники Росгвардии, в 2.02 прибыло подкрепление, через несколько минут двое росгвардейцев вышли из здания. При этом у одного из правоохранителей была […]
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