В роддомах нехватка антибиотиков

Врачи признаются: не хватает препаратов, которые они хотели бы назначить пациентам.
— Метронидазола (противомикробный препарат) в форме уколов в нашей больнице нет с декабря, — рассказывает челюстно-лицевой хирург клинического многопрофильного центра Пермского государственного медицинского университета Кирим Кусаев. — Хотя это лекарство мы широко используем в тяжелых случаях. В его отсутствие пришлось перейти на другие препараты — тоже хорошие, но уступающие по силе воздействия на организм. Ситуация в общем-то характерна для зимнего периода: из-за тендерной системы к концу года 3–4 антибиотика из 10 обязательно будут отсутствовать, потому что торги под конец года не проводят. А в январе еще могут не успеть закупить. С простыми лекарствами ситуация такая же.
По словам Кусаева, его медучреждение в последнее время пытается закупать на торгах лекарства, произведенные в России, Беларуси и Казахстане.
— Эти лекарства дешевле. И по составу вроде не хуже. Но они, скажем так, нами не проверены.
При этом дорогостоящих препаратов, по словам хирурга, в больнице просто нет.
— В каких-то тяжелых случаях, когда пациента, например, нужно переводить на протеиновое питание, возникает сложность с закупкой: мы собираем врачебную комиссию, определяем, сколько банок нужно, проводим через главврача, и иногда приходится ждать до трех дней, пока это питание в больнице появится. На складах никогда нет дорогих препаратов.
О недостаточном ассортименте лекарств говорит и Анастасия Тарабрина, один из лидеров «Альянса врачей», до недавнего времени работавшая в пермской ГКБ № 6.
— В нашем роддоме периодически случались проблемы с препаратами для подготовки шейки матки к родам. Например, с Мефипристоном. Не всегда закупаются антибиотики, которые положены и к которым еще есть чувствительность, потому что в идеале в любом стационаре хирургического профиля антибиотики, которые назначают как профилактику перед операцией и продолжают в послеоперационном периоде, нужно менять. Для этого регулярно берут смывы и проверяют, к чему устойчива местная флора. И иногда нам приходилось применять те, к которым уже есть устойчивость, но поменять на другой антибиотик не было возможности, потому что другой просто не покупали.
В Свердловской области врачи также жалуются, что для больных постоянно приходится подыскивать лекарства-заменители, потому что оригинальных препаратов хватает не всем.
— Есть два вида больных, которые получают сахароснижающие препараты и инсулин, — говорит врач-эндокринолог из Краснотурьинска Светлана Запорожец. — Это федеральные льготники — те, которые имеют группу инвалидности, и областные льготники. Заявки на препараты, которые мы можем подать для этих больных, разные. Если пациент — федеральный льготник, то у него расширен ассортимент возможных лекарств, а если региональный, то мы, может быть, и хотели бы заказать для него лекарство, но не имеем права. И эти препараты людям приходится покупать самостоятельно. Так обстоят дела, например, с глифлозинами: это препараты, которые выводят сахар через мочу. Федеральные льготники их получают, а областные нет.
При этом областным льготникам, по словам Светланы Запорожец, часто закупаются заменители — российские препараты.
— Вместо диабетона им предлагается гликлазид. Хотя для больных лучше было бы получать диабетон. Потому что это оригинальный препарат, а оригинальные препараты всегда обладают лучшим эффектом, чем заменители. Больным диабетом первого типа хорошо бы получать инсулин, но у нас им дают аналоги.
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О неожиданных проблемах «Новой газете» рассказал врач-терапевт Курганской областной больницы Дмитрий Звягинцев.
— Сейчас появилась проблема с закупкой обычного физраствора, — говорит он. — Его просто не хватает.
При этом нам заведующая аптекой говорит, мол, трудности связаны с тем, что производители просто неспособны покрыть потребности медучреждений.
По словам Звягинцева, как и в Свердловской области, в Кургане больные сахарным диабетом, являющиеся региональными льготниками, получают не импортные инсулины, а их аналоги. «Это связано с нехваткой финансирования», — прямо объясняет он.
Иван Жилин
спецкор
Источник: Новая газета
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Последнее: Врачи признаются: не хватает препаратов, которые они хотели бы назначить пациентам. — Метронидазола (противомикробный препарат) в форме уколов в нашей больнице нет с декабря, — рассказывает челюстно-лицевой хирург клинического многопрофильного центра Пермского государственного медицинского университета Кирим Кусаев. — Хотя это лекарство мы широко используем в тяжелых случаях. В его отсутствие пришлось перейти на другие препараты […]
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