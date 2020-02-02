Эстония считает действующим Тартуский договор

Эстония считает действующим Тартуский договор

02.02.2020, 20:06, Новости дня

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 году, продолжает действовать, передает РИА Новости.

До этого представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова говорила об обратном. Позиция российской стороны: Тартуский мирный договор принадлежит истории.

Кальюлайд, выступая на мероприятии в честь столетия заключения договора, заявила, что этот документ – свидетельство о рождении эстонского договора. Он действителен. Эстония не присоединялась к СССР, ее оккупировала. И стране удалось восстановить независимость на основании правовой преемственности.

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Советская РФ признала независимость Эстонии, между странами установили линию государственной границы.

Из-за этого Эстония и РФ до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. В 2005 году РФ отозвала свою подпись, опасаясь территориальных претензий, так как Эстония включила в документ преамбулу, отсылающую в Тартускому договору.

В 2014 году глава МИД РФ Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые договоры, касающиеся решения только пограничных вопросов. Сейчас они направлены на ратификацию.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 году, продолжает действовать, передает РИА Новости. До этого представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова говорила об обратном. Позиция российской стороны: Тартуский мирный договор принадлежит истории. Кальюлайд, выступая на мероприятии в честь столетия заключения договора, заявила, что этот документ – свидетельство о рождении эстонского […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика