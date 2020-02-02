Эстония считает действующим Тартуский договор

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 году, продолжает действовать, передает РИА Новости.
До этого представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова говорила об обратном. Позиция российской стороны: Тартуский мирный договор принадлежит истории.
Кальюлайд, выступая на мероприятии в честь столетия заключения договора, заявила, что этот документ – свидетельство о рождении эстонского договора. Он действителен. Эстония не присоединялась к СССР, ее оккупировала. И стране удалось восстановить независимость на основании правовой преемственности.
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне. Советская РФ признала независимость Эстонии, между странами установили линию государственной границы.
Из-за этого Эстония и РФ до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. В 2005 году РФ отозвала свою подпись, опасаясь территориальных претензий, так как Эстония включила в документ преамбулу, отсылающую в Тартускому договору.
В 2014 году глава МИД РФ Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали новые договоры, касающиеся решения только пограничных вопросов. Сейчас они направлены на ратификацию.
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Последнее: Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 году, продолжает действовать, передает РИА Новости. До этого представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова говорила об обратном. Позиция российской стороны: Тартуский мирный договор принадлежит истории. Кальюлайд, выступая на мероприятии в честь столетия заключения договора, заявила, что этот документ – свидетельство о рождении эстонского […]
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