Рахманин: Кабмин Украины в массе своей – миссионеры без веры, проповедники без паствы и кабинетные визионеры

Нынешний Кабинет Министров Украины «хаотичен», считает народный депутат, председатель фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин. Об этом он сказал в интервью НВ, опубликованном 2 февраля.

«Правительство …такое же хаотичное, как и парламент. Некоторые министры до сих пор не поняли, куда они попали и что должны делать. В правительстве есть люди, вызывающие симпатию, но оно не выглядит командой, а [премьер-министр Украины Алексей] Гончарук не выглядит безусловным авторитетом для этих людей. Кабмин, к сожалению, в массе своей — миссионеры без веры, проповедники без паствы и кабинетные визионеры», – заявил Рахманин.

В частности, нардеп не уверен, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко имеет общую с представителями Офиса президента точку зрения на будущее и механизмы работы с оккупированными Донбассом и Крымом.

Кабинет Министров Украины был избран 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады IX созыва. Из предыдущего состава правительства остались два министра – Оксана Маркарова, глава Министерства финансов, и Арсен Аваков, министр внутренних дел.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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