Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

Дроны, запущенные боевиками над авиабазой Хмеймим в Сирии, были перехвачены и выведены из строя, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.

Беспилотные летательные аппараты были запущены с подконтрольной террористам Идлибской зоны деэскалации.

Пострадавших нет.

На работе базы инцидент никак не сказался.

Источник: Вести

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