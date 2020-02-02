Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

02.02.2020, 20:06, Новости дня

Дроны, запущенные боевиками над авиабазой Хмеймим в Сирии, были перехвачены и выведены из строя, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.

Беспилотные летательные аппараты были запущены с подконтрольной террористам Идлибской зоны деэскалации.

Пострадавших нет.

На работе базы инцидент никак не сказался.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, подписанный в 1920 году, продолжает действовать, передает РИА Новости. До этого представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова говорила об обратном. Позиция российской стороны: Тартуский мирный договор принадлежит истории. Кальюлайд, выступая на мероприятии в честь столетия заключения договора, заявила, что этот документ – свидетельство о рождении эстонского […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика