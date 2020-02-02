Ученые рассказали об опасности и последствиях магнитных бурь

Ученые из РФ рассказали об опасности и последствиях магнитных бурь. Они также отметили, что единого мнения на этот счёт не существует.
С 2 по 4 февраля на Солнце замечена повышенная активность, которая может повлиять на Землю в виде магнитных бурь. Исследователи предупредили, что ожидать их появление следует и 5 февраля. Они также поспешили предупредить, стоит ли человеку беспокоиться об этом. Исходя из слов экспертов, влияние солнечной активности на человека не доказано научно. Именно поэтому они не рекомендовали беспокоиться о начавшихся магнитных бурях и придавать этому особого значения.
Несмотря на это, пострадать от магнитных бурь могут любые электронные устройства. В зоне риска навигационные панели, так как работа спутниковых систем в это время может быть нарушена. Также в космосе люди на МКС получают повышенную дозу радиационного воздействия. Это происходит из-за отсутствия естественной защиты в виде магнитного поля Земли.
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Последнее: Ученые из РФ рассказали об опасности и последствиях магнитных бурь. Они также отметили, что единого мнения на этот счёт не существует. С 2 по 4 февраля на Солнце замечена повышенная активность, которая может повлиять на Землю в виде магнитных бурь. Исследователи предупредили, что ожидать их появление следует и 5 февраля. Они также поспешили предупредить, стоит […]
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