Сын Елены Яковлевой Денис Шальных: «Мать уделяла мне всего 10% своего времени»

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных: «Мать уделяла мне всего 10% своего времени»

02.02.2020, 20:04, Разное

Единственный сын известной отечественной актрисы театра и кино Елены Яковлевой недавно вспомнил о непростых отношениях с родителями в прошлом. По словам Дениса Шальных, мать его воспитанию уделяла не более 10% своего времени.
В недавнем эфире программы «Звёзды сошлись» Денис Шальных, которого в Сети нередко называют фриком из-за огромного количества татуировок на лице и теле, вспомнил, как раньше конфликтовал с родителями. Между ними нередко возникали разногласия, поэтому он часто и подолгу жил у бабушки. Елена Яковлева, вероятно, в силу профессиональной востребованности, не всегда могла уделить время воспитанию единственного ребёнка, а потому им сложно было найти общий язык. Несколько лет назад Шальных начал жить отдельно от семьи, отметив, что сейчас отношения с матерью у него просто прекрасные, и о недопонимании в прошлом он даже не вспоминает.

Ранее в соцсети Денис Шальных обнародовал фото, сделанное на конкурсе бодибилдеров. Сын Яковлевой много времени уделяет занятиям в тренажёрном зале, поэтому решил поучаствовать в культурно-спортивном мероприятии. В дальнейшем Шальных не планирует становиться участником подобных шоу, но в этот раз попробовал свои силы и получил прекрасный опыт.



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