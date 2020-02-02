Сын Елены Яковлевой Денис Шальных: «Мать уделяла мне всего 10% своего времени»

Единственный сын известной отечественной актрисы театра и кино Елены Яковлевой недавно вспомнил о непростых отношениях с родителями в прошлом. По словам Дениса Шальных, мать его воспитанию уделяла не более 10% своего времени.

В недавнем эфире программы «Звёзды сошлись» Денис Шальных, которого в Сети нередко называют фриком из-за огромного количества татуировок на лице и теле, вспомнил, как раньше конфликтовал с родителями. Между ними нередко возникали разногласия, поэтому он часто и подолгу жил у бабушки. Елена Яковлева, вероятно, в силу профессиональной востребованности, не всегда могла уделить время воспитанию единственного ребёнка, а потому им сложно было найти общий язык. Несколько лет назад Шальных начал жить отдельно от семьи, отметив, что сейчас отношения с матерью у него просто прекрасные, и о недопонимании в прошлом он даже не вспоминает.

Ранее в соцсети Денис Шальных обнародовал фото, сделанное на конкурсе бодибилдеров. Сын Яковлевой много времени уделяет занятиям в тренажёрном зале, поэтому решил поучаствовать в культурно-спортивном мероприятии. В дальнейшем Шальных не планирует становиться участником подобных шоу, но в этот раз попробовал свои силы и получил прекрасный опыт.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые из РФ рассказали об опасности и последствиях магнитных бурь. Они также отметили, что единого мнения на этот счёт не существует. С 2 по 4 февраля на Солнце замечена повышенная активность, которая может повлиять на Землю в виде магнитных бурь. Исследователи предупредили, что ожидать их появление следует и 5 февраля. Они также поспешили предупредить, стоит […]