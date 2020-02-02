Мнение: Говорящая опечатка

Читаю материал в МК (по ссылке от Олега Кашина) насчет певицы Ирины Отиевой, точнее, того, во что она превратилась. Ужас, конечно. Никогда не был ее поклонником, но тут скорее посильными средствами желтых СМИ дается образ деградации, забвения и смерти, набора, что ждет всех нас, и оттого пугает и притягивает одновременно. «В пучину депрессии она начала погружаться после своего 50-летнего юбилея, на который никто из звезд не пришел». Артист, по-моему, должен радоваться визитам зрителей, а не собственных конкурентов — но тут я, возможно, не понимаю тонкого мира советской эстрады…

И дальше в МК идет забавная опечатка: «Коллеги Отиевой считают, что сейчас она может только преподавать, так как из-за алкоголизма у нее сильно пострадали связи и вернуться на сцену она вряд ли сможет».

https://www.mk.ru/social/2020/01/27/znakomye-rasskazali-o-spivsheysya-i-zhelayushhey-umeret-irine-otievoy.html

С одной стороны, явно имелись в виду «связки», а не «связи». Но с другой — сказано ведь чертовски верно: если бы у нее действительно не пострадали связи (и во многом, наверно, из-за алкоголизма), то уж наверно в таком случае ни плохие связки, ни тот же алкоголизм никак не мешали б ей и по сей день выступать на сцене, радуя, так сказать, публику своим талантом. Примеры Пугачевой, Ротару, Любы Успенской и всей прочей эстрадной богадельни на выезде у всех перед глазами. Связки тут ни при чем.

Возможно, в МК увидели опечатку, но не стали исправлять сознательно — так как текст явно стал лучше, смелее и информативнее. А всего одна буква…

Источник: Размышления вольного социолога

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Читаю материал в МК (по ссылке от Олега Кашина) насчет певицы Ирины Отиевой, точнее, того, во что она превратилась. Ужас, конечно. Никогда не был ее поклонником, но тут скорее посильными средствами желтых СМИ дается образ деградации, забвения и смерти, набора, что ждет всех нас, и оттого пугает и притягивает одновременно. «В пучину депрессии она начала […]