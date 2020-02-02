Певицу МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ со ссылкой на пиар-директора артистки Маргариту Соколову.

Абросимова «не может спать из-за адских болей», сообщила Соколова, передает «Федеральное агентство новостей».

Какой диагноз поставили артистке, не сообщается.

В 2019 году певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт.

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Последнее: Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ со ссылкой на пиар-директора артистки Маргариту Соколову. Абросимова «не может спать из-за адских болей», сообщила Соколова, передает «Федеральное агентство новостей». Какой диагноз поставили артистке, не сообщается. В 2019 году певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт.