Участник протестов против строительства мусоросжигательного завода рассказал о нападении

Участник протестов против строительства мусоросжигательного завода рассказал о нападении

02.02.2020, 19:57, Новости дня

В Казани неизвестные избили участника протестов против строительства мусоросжигательного завода Александра Давыдова. Об этом сам пострадавший сообщил «Рупору Москвы».

В ночь на 1 февраля на улице Давыдова окликнули двое мужчин, когда он подходил к машине, а третий ударил его сзади по голове. После этого Давывов упал и его начали избивать.

«Ногами пинали, дубинкой какой-то били. И потом сказали: живи смирно и не высовывайся», — рассказал активист.

По мнению активиста, нападение связано с заявлением о превышении должностных полномочий, которое он написал 17 января на сотрудника полиции. В тот день активисты приехали в отдел полиции поддержать задержанную коллегу, но, по словам Давыдова, к ним применили физическую силу. После этого, рассказал активист, у его автомобиля прокололи шины, а также разбили стекла на кухне.

Мусоросжигательный завод и полигон для отходов планируется построить Зеленодольском районе Татарстана в поселке Осиново.



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Последнее: В Казани неизвестные избили участника протестов против строительства мусоросжигательного завода Александра Давыдова. Об этом сам пострадавший сообщил «Рупору Москвы». В ночь на 1 февраля на улице Давыдова окликнули двое мужчин, когда он подходил к машине, а третий ударил его сзади по голове. После этого Давывов упал и его начали избивать. «Ногами пинали, дубинкой какой-то били. И потом сказали: […]

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