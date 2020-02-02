Участник протестов против строительства мусоросжигательного завода рассказал о нападении

В Казани неизвестные избили участника протестов против строительства мусоросжигательного завода Александра Давыдова. Об этом сам пострадавший сообщил «Рупору Москвы».
В ночь на 1 февраля на улице Давыдова окликнули двое мужчин, когда он подходил к машине, а третий ударил его сзади по голове. После этого Давывов упал и его начали избивать.
«Ногами пинали, дубинкой какой-то били. И потом сказали: живи смирно и не высовывайся», — рассказал активист.
По мнению активиста, нападение связано с заявлением о превышении должностных полномочий, которое он написал 17 января на сотрудника полиции. В тот день активисты приехали в отдел полиции поддержать задержанную коллегу, но, по словам Давыдова, к ним применили физическую силу. После этого, рассказал активист, у его автомобиля прокололи шины, а также разбили стекла на кухне.
Мусоросжигательный завод и полигон для отходов планируется построить Зеленодольском районе Татарстана в поселке Осиново.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Казани неизвестные избили участника протестов против строительства мусоросжигательного завода Александра Давыдова. Об этом сам пострадавший сообщил «Рупору Москвы». В ночь на 1 февраля на улице Давыдова окликнули двое мужчин, когда он подходил к машине, а третий ударил его сзади по голове. После этого Давывов упал и его начали избивать. «Ногами пинали, дубинкой какой-то били. И потом сказали: […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Песков: Сурков остается помощником Путина / 27 января
- Автоновости: Водителям официально разрешили не возить с собой распечатки ОСАГО / 26 декабря
- Отец студента ВШЭ Жукова неожиданно отреагировал на приговор сыну / 6 декабря
- В РФ резко выросло число IT-преступлений / 10 января
- В Иране заявили, что причиной крушения украинского самолета стал пожар в двигателе / 8 января
- Новый кроссовер Cowin Showjet выйдет в феврале 2020 года / 25 декабря
- Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде / 30 декабря
- YouTube-канал, на котором публиковали «пленки Гончарука», удалили / 17 января