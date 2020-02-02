Все уволенные члены правительства РФ уже трудоустроены – Песков

Бывшие члены правительства РФ уже трудоустроены, заявил 31 января в эфире телеканала “Россия 1” пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он не уточнил, где нашли работу члены правительства, отправленного в отставку 15 января этого года.
Как отмечает “Медуза”, должностей лишились в общей сложности 15 министров и вице-премьеров кабмина Дмитрия Медведева. Известно, что экс-премьер Медведев получил пост заместителя председателя совета безопасности РФ, бывший глава минкульта Владимир Мединский и бывший глава минэкономразвития Максим Орешкин стали помощниками президента, бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд, бывшая глава минздрава Вероника Скворцова – Федеральное медико-биологическое агентство, бывший вице-премьер Виталий Мутко – госкомпанию “Дом.рф».
Новое правительство РФ Владимир Путин назначил 16 января. Его возглавил бывший руководитель федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин. Посты в новом правительстве сохранили Сергей Шойгу (минобороны), Сергей Лавров (МИД), Владимир Колокольцев (МВД) и Александр Новак (минэнерго). Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост вице-премьера.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Бывшие члены правительства РФ уже трудоустроены, заявил 31 января в эфире телеканала “Россия 1” пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не уточнил, где нашли работу члены правительства, отправленного в отставку 15 января этого года. Как отмечает “Медуза”, должностей лишились в общей сложности 15 министров и вице-премьеров кабмина Дмитрия Медведева. Известно, что экс-премьер Медведев получил пост […]
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