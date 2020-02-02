Президент Эстонии назвала Тартуский договор действующим

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советским Союзом все еще действует, но границы государств, установленные после Второй мировой войны, менять не следует.
«Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали», – сообщила Кальюлайд, передает «Интерфакс».
Она добавила, что Эстония уважает международный консенсус, достигнутый после Второй мировой, потому границы Европы не следует «перерисовывать».
В январе депутат эстонского парламента Хенн Пыллуаас в в СМИ выразил мнение, что пограничный договор с Россией якобы противоречит конституции республики.
Газета ВЗГЛЯД писала, когда был заключен Тартуский мирный договор, и какие последствия он повлек за собой.
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Последнее: Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор с Советским Союзом все еще действует, но границы государств, установленные после Второй мировой войны, менять не следует. «Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали», – сообщила Кальюлайд, передает «Интерфакс». […]
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