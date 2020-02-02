Украинец Чухаджян в бою с россиянином завоевал пояс WBA International

В российском Калининграде состоялся бой за пояс WBA International в полусреднем весе, поединок выиграл украинец Карен Чухаджян. Об этом 2 февраля сообщил «Укринформ».

Соперником Чухаджяна был российский спортсмен Сергей Воробьев.

Бой продолжался все 10 раундов, россиянин доминировал только в первых двух.

Чухаджян победил раздельным решением судей: 99:91, 96:94, 95:96.

«Сегодня» отмечает, что перед боем Воробьев записал видео, в котором в стихах рассказал, как будет побеждать украинца. В ходе самого поединка в зале были слышны крики: «Убей его!», «Завали этого клоуна!»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В российском Калининграде состоялся бой за пояс WBA International в полусреднем весе, поединок выиграл украинец Карен Чухаджян. Об этом 2 февраля сообщил «Укринформ». Соперником Чухаджяна был российский спортсмен Сергей Воробьев. Бой продолжался все 10 раундов, россиянин доминировал только в первых двух. Чухаджян победил раздельным решением судей: 99:91, 96:94, 95:96. «Сегодня» отмечает, что перед боем Воробьев записал […]