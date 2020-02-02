Германия эвакуировала более 120 человек из Китая. У двоих обнаружили коронавирус

1 февраля в Германию на военном самолете прибыли 124 человека, которые находились в Ухане, где выявлено заражение коронавирусом 2019-nCoV, сообщает SWR.

На следующий день власти города Гермерсхайм, куда доставили 113 эвакуированных, заявили, что двое из них инфицированы 2019-nCoV.

Министр здравоохранения страны Йенс Шпан сообщил, что симптомов заболевания у этих пациентов не было как при отъезде из Китая, так и при возвращении в Германию. Они сейчас проходят обследование. Остальные находятся в карантине.

Еще 11 человек госпитализировали в больницу Франкфурта-на-Майне: одного – с подозрением на коронавирус, остальных – по другим причинам.

По данным управления здравоохранения Франкфурта, добровольную проверку на наличие коронавируса прошли уже 123 человека. Один еще не прошел тестирование, но это будет «компенсировано».

Как сообщила «Немецкая волна», из Уханя эвакуировали 100 граждан Германии, 22 – Китая, один гражданин США и один – Румынии. В их числе 21 ребенок.

Количество заразившихся коронавирусом в Германии достигло 10.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло 14,3 тыс., скончалось 304 человека. Еще один пациент умер от вируса на Филиппинах.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения также подтверждены в США, Канаде, Японии, Австралии, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Испании, Великобритании, России, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, Непале, ОАЭ и на Филиппинах. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет, сообщили в Минздраве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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