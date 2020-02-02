Мнение: Советские пельмени

Мнение: Советские пельмени

02.02.2020, 19:34, Разное

Это каким же дерьмом кормили  ребенка, что даже через 29 лет после ликвидации СССР,  мальчик помнит вкус советских пельменей? Помнит, что «мяса в фарше было не много, он был очень плотным и напоминал скорее какую-то колбасу серого цвета, с мощным чесночно-перечным вкусом и почти без вкуса мяса».

А вот пельмени моего детства в СССР были изумительными. И лепили мы их всей семьей (как на фотографиях…). И фарш был из мяса, который сами прокручивали через мясорубку… И не было в этих пельменях мощного чесночно-перечного вкуса…

Возможно, мне в жизни не повезло, но в СССР мне так и не довелось попробовать магазинных пельменей. И я помню совсем другой вкус советских пельменей.

Мальчик, которого  в СССР кормили дерьмом, написал: «Современные белорусские пельмени в десятки раз круче любых самых лучших советских». А вот это вранье. Я три года прожил в Минске, работая собкором «Вестей». И  заявляю, что «современные белорусские пельмени» хуже тех советских, что мы лепили дома.

Но логика автора забавная. По этой логике смело можно писать:

«Современные мобильные телефоны в Беларуси в десятки раз круче любых самых лучших советских».

«Современные автомобили в Беларуси в десятки раз круче любых самых лучших советских».

«Современные компьютеры в Беларуси в десятки раз круче любых самых лучших советских».

Продолжать?

Фотографии отсюда и  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Это каким же дерьмом кормили  ребенка, что даже через 29 лет после ликвидации СССР,  мальчик помнит вкус советских пельменей? Помнит, что «мяса в фарше было не много, он был очень плотным и напоминал скорее какую-то колбасу серого цвета, с мощным чесночно-перечным вкусом и почти без вкуса мяса». А вот пельмени моего детства в СССР были […]

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