Мнение: Советские пельмени

Это каким же дерьмом кормили ребенка, что даже через 29 лет после ликвидации СССР, мальчик помнит вкус советских пельменей? Помнит, что «мяса в фарше было не много, он был очень плотным и напоминал скорее какую-то колбасу серого цвета, с мощным чесночно-перечным вкусом и почти без вкуса мяса».
А вот пельмени моего детства в СССР были изумительными. И лепили мы их всей семьей (как на фотографиях…). И фарш был из мяса, который сами прокручивали через мясорубку… И не было в этих пельменях мощного чесночно-перечного вкуса…
Возможно, мне в жизни не повезло, но в СССР мне так и не довелось попробовать магазинных пельменей. И я помню совсем другой вкус советских пельменей.
Мальчик, которого в СССР кормили дерьмом, написал: «Современные белорусские пельмени в десятки раз круче любых самых лучших советских». А вот это вранье. Я три года прожил в Минске, работая собкором «Вестей». И заявляю, что «современные белорусские пельмени» хуже тех советских, что мы лепили дома.
Но логика автора забавная. По этой логике смело можно писать:
«Современные мобильные телефоны в Беларуси в десятки раз круче любых самых лучших советских».
«Современные автомобили в Беларуси в десятки раз круче любых самых лучших советских».
«Современные компьютеры в Беларуси в десятки раз круче любых самых лучших советских».
Продолжать?
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Это каким же дерьмом кормили ребенка, что даже через 29 лет после ликвидации СССР, мальчик помнит вкус советских пельменей? Помнит, что «мяса в фарше было не много, он был очень плотным и напоминал скорее какую-то колбасу серого цвета, с мощным чесночно-перечным вкусом и почти без вкуса мяса». А вот пельмени моего детства в СССР были […]
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