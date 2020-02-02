NYT: Кличко может быть обязан постом Джулиани

NYT: Кличко может быть обязан постом Джулиани

02.02.2020, 19:30, Новости дня

Журналисты из газеты The New York Times провели расследование, пытаясь выяснить, мог ли адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани повлиять на решение президента Украины Владимира Зеленского в важном кадровом вопросе. Сотрудники издания выяснили, что во время беседы Джулиани с помощником президента Андреем Ермаком в Мадриде 2 августа 2019 года обсуждалась персона мэра Киева Виталия Кличко.

В статье отмечено, что Зеленский должен был уволить Кличко, исполняя предвыборные обещания бороться политической системой, выстроенной его предшественником Петром Порошенко. Но Кличко сохраняет пост киевского градоначальника и поныне. Так повлиял ли Джулиани на мнение Зеленского, задались вопросом журналисты.

Оба участника разговора — Джулиани и Ермак- не отрицают, что обсуждали Кличко. По уверениям Джулиани, отвечая на вопрос Ермака об отношении к Кличко, он назвал его "хорошим парнем". При этом Джулиани высказывал личную точку зрения, а не правительства США, подчеркнул адвокат.

В свою очередь, Ермак рассказал Джулиани о давнем знакомстве с Кличко, и что мэра поддерживают жители Киева. "Это был конец нашего разговора о Кличко", — сказал помощник президента.

Журналисты The New York Times делают вывод, что Джулиани, несомненно, попытался повлиять на судьбу Кличко, но насколько к его словам прислушался Зеленский — неясно из-за сложного и непрозрачного характера украинской политики.

Источник: Вести



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