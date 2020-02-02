На Донбассе ранены трое украинских военных

2 февраля в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе ранения и боевые травмы получили трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и других видов стрелкового оружия”, – сказано в сводке штаба ООС.

Нарушения перемирия были зафиксированы в районе населенных пунктов Пески, Лебединское, Васильевка, Луганское, Крымское и Новотошковское.

“На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения”, – добавили в штабе.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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