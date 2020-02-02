Наталья Штурм давно не общается с 16-летним сыном

Сын певицы Натальи Штурм не выходит на связь с родной матерью, а последняя не может позвонить ему из-за незнания номера телефона. Об этом знаменитость пояснила в студии передачи «Звезды сошлись».

Известная российская исполнительница стала гостьей шоу вместе с Лерой Кудрявцевой. Находясь в студии, Наталья Штурм пояснила гостям, что не может общаться с 16-летним сыном Арсением. «Не понимаю, как можно растить сына, а он взял и ушел от меня», — расстроена звезда, по словам которой, все изменилось после празднования дня рождения мальчика. После таких слов певицы Лера Кудрявцева и зрители высказали гипотезу, что у молодого человека в настоящее время — пубертатный период, а при достижении 20-летнего возраста этот конфликт между матерью и ее потомком будет исчерпан, и отношения наладятся.

Как сказала Штурм, ссоры как таковой не существует, но она уже довольно продолжительное время не видела Арсения и не знает, где он может находиться. В произошедшем певица обвинила отца мальчика, который неверно, по ее мнению, построил отношения между близкими людьми. Родители обязуются поговорить между собой, чтобы правильно воспитать детей. Знаменитость призналась, в один момент ей было нелегко, после чего пришлось связаться с родителем сына, который захотел забрать отпрыска себе. Исполнительница также отметила, что много сил вложила в собственного ребенка, пытаясь делать все для него, но эти старания не лучшим образом сказались на общении с мальчиком. Отец сменил номер Арсения, и родная мать теперь не может даже позвонить ему.

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