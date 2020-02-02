Посольство РФ в Британии устанавливает, были ли россияне среди пострадавших в Лондоне

Посольство РФ в Лондоне выясняет, были ли среди пострадавших в теракте россияне, об этом сообщил представитель дипломатической миссии.

«В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан РФ среди пострадавших выясняется. Мы держим ситуацию на контроле»,– сказал представитель посольства, передает РИА «Новости».

Район Стрэтэм, где произошло нападение, до сих пор остается под оцеплением. Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыла полиция, они также заблокированы для проезда транспорта.

На месте работают экстренные службы.

Премьер Британии Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента.

«Спасибо всем экстренным службам, реагирующим на инцидент в Стрэтэме, который, как объявила полиция, связан с терроризмом. Мои мысли сейчас с ранеными и всеми, кого затронул инцидент», – сообщил премьер в соцсетях.

Также соболезнования выразил мэр Лондона Садик Хан.

Ранее сообщалось, что два человека в Лондоне получили ножевые ранения в ходе нападения террориста, сам подозреваемый был застрелян. Очевидец рассказывал, что нападавший был вооружен тесаком, и обмотан канистрами, напоминающими взрывное устройство.

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