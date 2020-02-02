Хакеры использовали спровоцированную коронавирусом 2019-nCoV панику для взлома компьютеров

Специалисты компаний IBM X-Force и «Лаборатория Касперского» выявили массовое распространение в Японии электронных писем с «трояном». Таким образом хакеры взламывают компьютеры, пользуясь паникой, спровоцированной коронавирусом 2019-nCoV.
По имеющейся информации, выявленные письма с реально существующими адресами и номерами телефонов выглядели вполне официальными и были якобы отправлены госслужбой, поддерживающей людей с ограниченными возможностями. В них шла речь о зафиксированных в некоторых японских префектурах случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV, а далее пользователям предлагалось ознакомиться с вложением, в котором поясняются симптомы заболевания и меры профилактики. Именно в документе Word содержалось вредоносное ПО Emotet, с помощью которого хакеры получали доступ к компьютеру и персональным данным определённого человека.
Массовые взломы заметили в то время, как в мире начала «прогрессировать» паника, связанная с коронавирусом 2019-nCoV. Вероятнее всего, киберпреступники не ограничатся Японией и продолжат атаковать компьютеры пользователей по всему миру, так как сейчас у многих людей снижается критичность мышления, то есть, у хакеров, больше шансов воспользоваться моментом для взлома устройств.
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