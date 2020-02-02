Ученые рассказали о причине появления следов на теле после удара молнии

Учёные из Днепропетровской медицинской академии Украины рассказали о причине появления следов на теле человека после удара молнии. Эти узоры являются механическим повреждением тканей и одновременно ожогами.
Ежегодно около 300 человек во всём мире подвергаются удару молнии. Многие при этом погибают, но есть и выжившие. Им до конца жизни придётся бороться с последствиями высоковольтного разряда, а на коже часто остаются розоватые узоры. Учёные до недавнего времени не знали причины возникновения таких следов. Именно поэтому исследователи решили более внимательно изучить оставленные молнией «орнаменты». Они обнаружили, что поражённые током ткани механически повредились. Причём кожа явно была обожжена как при обычном ожоге, а вот мышечная и костная система в организме повредилась в следствии ударной волны от молнии.
Эксперты объяснили, что понимание причин возникновения узоров на теле поможет в лечении последствий удара молнии. Оставленные отметины в будущем могут привести к различным заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной системы и даже к катаракте.
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