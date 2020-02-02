Ожидаемый флагман Meizu 17 с «дырявым» дисплеем показали на рендере

Китайская компания Meizu в ближайшие несколько месяцев планирует презентовать новый флагман. Задолго до анонса Meizu 17 появился на рендере, поэтому поклонники бренда уже сейчас визуально могут оценить ожидаемую новинку с «дырявым» дисплеем.

Полностью рассмотреть грядущий флагман Meizu 17 пока невозможно, так как на рендере изображена только передняя часть смартфона. При этом видно, что разработчики воспользовались решением таких производителей, как Huawei и Samsung, сделав дисплей «дырявым». В верхнем правом углу экрана заметно небольшое отверстие для фронтальной камеры устройства. Рамки в гаджете отсутствуют, а на боковых гранях предусмотрены физические кнопки для включения и управления звуком.

На текущий момент информация о технических характеристиках Meizu 17 очень ограничена. Так, производительность смартфону с поддержкой сетей 5G обеспечивать, скорее всего, будет мощный процессор Snapdragon 865. Данные о точной дате премьеры Meizu 17 компания ещё не озвучивала, но, предположительно, она состоится весной этого года.

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