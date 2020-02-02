Американские СМИ объяснили опасность российских огнеметных систем

Эксперт американского журнала The National Interest Майкл Пек объяснил, почему российские огнеметные комплексы «Солнцепек» опасны для США.

Батальоны, укомплектованные такими комплексами, предназначены для прорыва особо укрепленных районов противника, отметил Пек, передает РИА «Новости».

«Задача состоит в том, чтобы использовать это зажигательное оружие – разрушительное как в физическом, так и в психологическом плане – для того, чтобы лишить вражеские войска городов, бункеров и траншей», – отметил автор.

«Солнцепек» имеет термобарическую боевую часть, которая после взрыва оказывает «мощный эффект» на укрепления. Комплекс таким способом «расчищает дорогу» для мотострелков и танков.

Издание отмечает, что огнеметные системы могут полностью уничтожить оборону противника «одним залпом» и позволяют российским военным проводить крупные штурмовые операции.

Напомним, в июле 2017 года генеральный конструктор предприятия-разработчика – НПО «Сплав» Николай Макаровец заявил, что поставки новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», которая придет на смену «Солнцепеку», заложены в российскую госпрограмму вооружений 2018–2025 годов.

В декабре 2019 года сообщалось, что ТОС-2 планируется передать в опытную эксплуатацию к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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