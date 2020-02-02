Мнение: Отмена советских законов, работа вместо режимоборчества и электронная трудовая книжка

1. В России наконец-то запустили так называемую «регуляторную гильотину» и массово отменили законодательные акты советского времени. Точнее, первые несколько тысяч из огромного списка устаревших актов, которые скоро окончательно уйдут в прошлое:

https://lenta.ru/news/2020/02/01/otmenili/

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.

В числе таких документов декрет о восьмичасовом рабочем дне, чеканке золотых червонцев и условиях труда домработниц.

О том, что власти планируют отменить советские законы, стало известно в сентябре. Соответствующее поручение подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках «регуляторной гильотины». Он отметил необходимость отмены тех актов, которые препятствуют развитию экономики.

Позже в правительстве пояснили, что отмена советского декрета о восьмичасовом рабочем дне не повлияет на его продолжительность у современных россиян, поскольку она установлена Трудовым кодексом.

В январе кабмин анонсировал отмену ещё 3500 советских законов.

Готов поспорить, что прозападные оппозиционеры, особенно крыло свидетелей СССР, сейчас поднимут шум на тему «клятый режим отменяет восьмичасовой рабочий день», делая вид, будто не понимают, что он продолжает действовать, так как жёстко закреплён в ТК РФ.

2. Читательница Елена Коваль полагает, что те россияне, которые сделали ставку на работу и саморазвитие, в итоге, как правило, живут и не бедствуют. В отличие от тех, кто свою энергию спустил на бесконечную «борьбу с режимом»:

https://olegmakarenko.ru/1773672.html?thread=725010280#t725010280

Все те люди, что не желали работать в 1990-х «во имя капитализма», точно так же не желали работать и во времена СССР. Только тогда их за это хоть как-то пинали, а во времена капитализма всем пофиг. И все эти «товарищи» благополучно взгромоздились на шеи матерей и жён, попутно проклиная «поганый режим», оставивший их без работы, хотя кругом была куча старичья и одиноких баб буквально умолявших ЗА ПЛАТУ, пусть и невеликую, вскопать им огород, поправить дом и прочее. Пацан-девятиклассник на технику себе за одно лето заработал и оделся в импортные шмотки в 93-м году, только на работах у всех окрестных соседей. Копая огороды и ремонтируя сараи.

Причём у каждого «нищасненького и обобранного» поганым был то СССР, то гады-реформаторы, в зависимости от предпочтений. Но и те, и те одинаково кляли власть за то, что их без работы оставила. А так-то бы они – ОГО!

Притом и мои братовья, и все их друзья, кто хотел работать, без работы сидели разве полгода в 2008 году. А так, ни один на шее у родителей не болтался – и семью кормили, и дома строили. И блин! ну ВСЕГДА находили работу. Причём такую, чтоб не на один хлебушек хватало.

И ещё и развивались в своей профессии. Никто не стал начальником или предпринимателем, в силу нежелания ответственности. Но ни один не остался на том же уровне, что и был. Среди всех этих людей – машинисты-механики, получавшие параллельно корочки электриков и слесарей, наладчиков, сварщиков. Эти люди могут любой мотор перебрать и недостающую деталь лично выточить в случае крайней необходимости.

Каменщики параллельно учились штукатурить, класть плитку и плотничать, осваивали сантехнику. Сегодня ни один не сидит без работы. И их по записи заранее приглашают в очередь.

А те, что сидели ещё с 1980-х годов и правительство с режимами кляли – уже на кладбище. Все до одного от проблем с наркотиками, печенью и водкой.

Добавлю от себя две вещи. Во-первых, если мы почитаем блоги профессиональных недовольных, мы увидим, что они сами частично признают проблему: «во времена СССР я не любил СССР, но когда СССР закончился, я прозрел и стал убеждённым сталинистом». Принцип «хорошо там, где нас нет» в отношении вечных оппозиционеров работает железно: в каком бы времени, в какой стране они ни жили, они будут рассказывать, что именно текущее государство никуда не годится.

Во-вторых, если в Петербурге, например, в 1990-е работа была, то про все остальные регионы России я такого сказать не могу. В некоторых местах в те мрачные годы с работой было настолько плохо, что никакое трудолюбие, никакое желание учиться не помогало.

3. Цифровизация экономики не стоит на месте. В России в 2020 году вводятся электронные трудовые книжки. До конца декабря можно подать заявление на перевод этого привычного документа из бумажного в электронный вид:

http://www.pfrf.ru/etk

Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую на руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником соответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Если вам нечего скрывать о предыдущих местах работы, то оформление электронной книжки может существенно упростить вашу жизнь. При подаче документов (например, в Пенсионный фонд) не придётся делать копии и заверять их, легче будет копировать информацию, не нужно будет восстанавливать утерянную книжку и так далее.

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В прежнее время Екатерина Климова считала себя некрасивой девушкой. Актриса обнародовала в микроблоге фотографию, показав себя 18-летней. Многие поклонники, глядя на Екатерину Климову, засомневаются, что когда-то она не могла назвать себя красавицей. Российская знаменитость 2 февраля опубликовала в личном Instagram-аккаунте изображение, продемонстрировав многочисленным поклонникам, как выглядела в 18 лет. «Густые волосы, брови вразлет и приятная […]