Нападение в Лондоне: полиция предполагает теракт

Британские полицейские в воскресенье застрелили подозреваемого на юге Лондона. По словам правоохранительных органов, речь идет об инциденте, связанном с терроризмом.

В сообщении полиции Большого Лондона говорится, что в ходе инцидента, «несколько человек, предположительно, получили ножевые ранения».

«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в районе Стретем [на юге Лондона]. Несколько человек, предположительно, получили ножевые ранения. Обстоятельства происшедшего выясняются, инцидент рассматривается как связанный с терроризмом», – сообщила полиция в «Твиттере»

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