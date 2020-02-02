Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

02.02.2020, 19:06, Новости дня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил принять меры в связи с крайне неблагоприятной демографической ситуацией в Саратовской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Волгоградской области.

Чиновник объявил о создании рабочей группы, которая должна будет изучить и снивелировать причины высокой смертности и предотвратить отток людей посредством повышения качества их жизни. Для этого экономике регионов потребуется дополнительный стимул.

Самая большая убыль населения в 2019 году была зафиксирована в Саратовской области и превысили 19 тысяч человек, передает РИА Новости.

Источник: Вести



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