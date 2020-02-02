В Лондоне произошло нападение с ножом, полиция назвала инцидент террористическим

2 февраля в районе Стретем на юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом проинформировала в Twitter полиция Лондона.
«Мужчина был застрелен вооруженными офицерами в Стретеме. На этом этапе считается, что несколько человек получили резаные раны. Обстоятельства оцениваются; инцидент был объявлен террористическим», – сказано в сообщении.
Позже в ведомстве уточнили, что есть информация о двух пострадавших.
We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.
The scene has been fully contained.
We will issue more information when possible.
— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020
ВВС отмечает, что очевидцы видели человека с мачете и слышали «порядка трех выстрелов». На место событий прибыло много вооруженных силовиков.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что «террористы стремятся разделить» британцев. Он пообещал, что в Лондоне это террористам не удастся. Реакцию мэра опубликовали в Twitter.
My statement on today’s incident in Streatham. pic.twitter.com/x7rWASs1Xs
— Mayor of London (@MayorofLondon) February 2, 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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