АвтоВАЗ готовится к производству новой Lada Granta

Во 2-3 квартале 2020 года на предприятии «АвтоВАЗ» в Тольятти стартует производство шасси для автомобилей LADA Granta. Что касается сборки самих машин, то она должна начаться к концу 2021 года, рассказали инсайдеры.

Как стало известно, во время корпоративного отпуска (вторая половина июля – середина августа) некоторое оборудование для создания комплектующих LADA Vesta перенесут на предприятие компании в Ижевске. Освободившаяся площадь будет использована для установки сварочных линий, где и начнет производиться шасси для вышеназванного транспортного средства. Пусконаладочные работы должны стартовать не ранее следующего года, а полноценное производство – в конце 2021 или в начале 2022 года.

Ранее эксперты выяснили, что помимо смены поколения LADA Granta, автоконцерн будет использовать французскую платформу B0. Работы над моделью ведут румынские и французские специалисты.

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